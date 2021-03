Goed idee om de klimaatverandering in Tilburg te helpen verdragen? Er liggen nog vele miljoenen euro’s klaar

Niet alleen maar ‘klagen’, bewoners dwaalge­bied komen zelf met alternatie­ve locatie voor fietsen­stal­ling

16 maart TILBURG - Het is een ‘niet in mijn achtertuin-probleem’. Aan de Langestraat wil de gemeente Tilburg een nieuwe fietsenstalling maken, tegen de zin van de omwonenden. Maar in plaats van alleen maar ‘klagen’ kwamen die met een alternatief. En dat wordt nu onderzocht.