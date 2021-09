Goed nieuws voor Koningshoeven, slecht nieuws voor Moergestel: uitbreidingsplan A58 bijgesteld

Tas met seksspeel­tjes en duizenden euro’s contant: ‘We waren gewoon op vakantie’

22 september KAATSHEUVEL - Condooms, olie, lingerie, een zweepje, een schriftje met bedragen en duizenden euro’s aan contant geld. De politie houdt twee Colombiaanse vrouwen aan als ze al deze spullen zien in het chalet van vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Onterecht, zo laten ze de politierechter in Breda weten. Ze waren gewoon op vakantie. ,,Nederland is een mooi land. Ik heb altijd de natuur willen zien hier.”