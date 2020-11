Goed nieuws voor serpelingen en bermpjes: ze krijgen een lift

Het is iets nieuws voor Waterschap De Dommel. Nu over een lengte van 4,3 kilometer de Reusel tussen Baarschot en Diessen zoveel mogelijk in zijn vroegere vorm wordt teruggebracht, worden bij drie stuwen een vislift geplaatst. Dat zijn ingenieuze, ufo-achtige verschijningen die als een lift werken voor vissen. Ze zwemmen als in een wokkel omhoog. Goed nieuws voor de zwemmende dieren want die krijgen zo een veel groter leefgebied.