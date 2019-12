Goed Wonen koopt van Oisterwijk schoolgebouw voor huisvesting van drie jongeren met een beperking

Tilburgse verdachten vluchten water in na snelkraak op Bredase telefoon­win­kel

10:31 TILBURG - Aan het Edisonplein in Breda is zondagnacht een snelkraak gepleegd op een telefoonwinkel. De twee verdachten, afkomstig uit Tilburg, probeerden na de kraak te vluchten en sprongen in een sloot om aan de politie te ontkomen, maar dat was tevergeefs.