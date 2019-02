'Goeie morrege': het verdriet van Piet brengt herinneringen boven aan onze Brabantse weerprofeet

Tilburgs feestje ‘raven in de ballenbak’ immens populair: ,,Het begon als grap”

5 februari Di 5 feb: Eigenlijk was het een grap, het Facebook-evenement ‘Raven in een ballenbak’. Maar omdat het idee zo immens populair is - er zijn al meer dan 12.000 geïnteresseerden - besloot de organisator dat het er ook echt van moet komen. ,,In Club Smederij proberen we het in juni voor het eerst uit.”