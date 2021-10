Goirle geeft fors meer geld uit dan andere gemeenten aan sociaal domein: ‘op termijn onhoudbaar’

GOIRLE - Goirle geeft per inwoner fors meer geld uit aan jeugdzorg, wmo en andere zaken in het sociaal domein, dan vergelijkbare andere gemeenten. Het college van B en W stelt een onderzoek in naar hoe dat kan. ,,Op zich is meer geld uitgeven niet fout, maar op de lange termijn is het onhoudbaar.”

Het verschil is groot. De gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek, Lisse, Dongen, Loon op Zand en Gilze en Rijen geven gemiddeld 773 euro per inwoner uit aan taken in het sociaal domein. Goirle geeft 1.112 euro per inwoner uit, dat is 339 euro meer dan de andere zes gemeenten. Alles wat met werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd te maken heeft, valt onder sociaal domein.

De vraag is nu, waaraan geeft Goirle dan meer geld uit? Een vraag die zich op dit moment niet eenvoudig laat beantwoorden, laat een woordvoerster weten. Een overzicht naar welke post waar geld naartoe gaat, is er niet. ,,We willen die cijfers wel nader duiden. Daarom gaan we nu een onderzoek uitzetten.”

Het kan niet als een verrassing komen dat die post uit de pas loopt. Al enkele jaren wordt ook vanuit de gemeenteraad gevraagd aan het college hoe het kan dat bijvoorbeeld aan de jeugdzorg zoveel meer geld wordt uitgegeven, dan er binnenkomt. ,,Het is ook geen verrassing, maar we hebben niet voor niets het predicaat gouden sociale gemeente. Op termijn is het alleen niet houdbaar”, antwoordt de woordvoerster desgevraagd.

In vergelijking met de andere gemeenten, zijn er meer verschillen. Zo geeft Goirle minder uit aan het ambtelijk apparaat. Die kosten blijven aan de onderkant van het gemiddelde. Er is ook minder geld voor veiligheid, sport, cultuur en recreatie en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Meer geld gaat verder nog naar verkeer, vervoer, onderwijs en economie.

Gemeenteraad aan zet

Of deze koers de juiste is, daarover gaat de gemeenteraad vergaderen. Op zich gaat het nu niet over naar welke post geld gaat en hoeveel dat moet zijn. Dinsdag praat de raad verder over een zogenoemde strategische visie voor de toekomst. Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft het college een aantal handvaten op een rij gezet.

De keus bestaat uit drie scenario's. In de eerste zegt de gemeente: mensen gaan boven stenen. Dus inwoners ondersteunen waar dat nodig is en de woningbouw overlaten aan projectontwikkelaars. Scenario twee richt zich juist op de stenen. Goirle moet als de wiedeweerga gaan bouwen om de woningnood aan te pakken. In de derde variant richt de gemeente zich vooral op de klimaatverandering en richt zich daarom vooral op duurzaamheid. In alle drie de scenario's worden alle gemeentelijke taken wel uitgevoerd, maar ligt de nadruk op 1 van de focuspunten.