Goirle: geen schuld, wel betalen

VIDEO Een gewone werkdag voor het arrestatie­team is filmscène in het echt in Tilburg

10:16 TILBURG - Het is half zeven zondagochtend als een man zich in het ziekenhuis in Tilburg meldt. Hij is neergeschoten, zo verklaart hij, in een woning aan de Gregoriusstraat. Het is die straat waar een half uur later op elke plekje dat zicht heeft op het appartement een agent staat.