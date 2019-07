Goirle gelooft niet in toezegging oud-wethouder Hilvarenbeek over illegale bouwsels Bakertand

COLUMN ‘Thuis was Theo hier zeker. In zíjn huis van zíjn God, waar hij op eigen wijze vorm aan gaf’

12:30 ‘Welkom in het huis van God’, spreekt de voorganger. De kerk zit bomvol. O nee, het is geen kerk. We zitten in de gymzaal van het dorpsgebouw in Biest-Houtakker. Om afscheid te nemen van Theo de Graaf. Van Maasakkers lied Hier heur ik thuis klinkt op de achtergrond.