Goirle helpt sportverenigingen. Huur hoeft niet betaald

Verenigingen in Goirle hoeven over de periode 1 maart tot en met 1 juni geen huur te betalen voor de sportvelden en sporthal De Haspel. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Eerder was uitstel van betaling verleend. De verenigingen konden in die periode de velden niet gebruiken omdat ze vanwege de coronacrisis op slot zijn gegaan.

Sponsors en kantine

Met terugwerkende kracht besluiten B en W dat de gemeente als eigenaar van de sportaccommodaties deze uitgestelde huur niet meer gaat innen. Ze hopen dat daarmee wordt voorkomen dat onoverkomelijke schade wordt toegebracht aan de Goirlese sport. Die mist inkomsten, onder meer van sponsors en kantine waardoor het water aan de lippen staat.

Het besluit is gunstig voor verenigingen als GSBW, VOAB, MHC Goirle, VV Riel en Handboogvereniging St. Sebastiaan. In totaal gaat het om elf verenigingen die buiten sporten en twaalf die gebruik maken van De Haspel. Het totale bedrag voor de kwijtschelding is om en nabij 55.000 euro.

Gemiste inkomsten

B en W hakten de knoop door omdat het Rijk de regeling TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) in het leven heeft geroepen. Dat maakt het eigenaren van sportaccommodaties mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor gemiste inkomsten. De gemeente Goirle maakt daar gebruik van.

B en W houden er rekening mee dat het Rijk niet alle gederfde inkomsten vergoed. Vanuit het Rijk is negentig miljoen beschikbaar voor compensatie aan verhuurders. De verwachting is dat dit bedrag zal worden overvraagd. Het tekort dat ontstaat zal de gemeente Goirle voor eigen rekening nemen. B en W vinden het belangrijk om in deze moeilijke tijd hun verantwoording te nemen en een krachtig signaal af te geven aan de verenigingen in de dorpen.

Compensatie

Alleen verenigingen die een gemeentelijk sportveld of een zaal huren krijgen kwijtschelding. Verenigingen die huren bij niet-gemeentelijke accommodaties als De Wissel en Vendelier komen niet in aanmerking. In deze concrete gevallen moet de verhuurder zelf compensatie aanvragen bij het Rijk. De gemeente heeft die verhuurders daarover verwittigd.

Laco is exploitant van zwembad Waterspoor en ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente. Laco geeft aan de huur te willen kwijtschelden, maar wil geen risico lopen voor het geval het Rijk niet alle tekorten compenseert. Om die reden vroeg Laco de gemeente om garant te staan. B en W willen daar niet aan meewerken.