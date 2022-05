Goirle huldigt Ireen Wüst in drievoud: beeld voor gemeentehuis, feest op Kloosterplein, speciaal kinderevenement

GOIRLE - De huldiging en het feest van olympisch kampioene Ireen Wüst vindt op 21 mei plaats op drie locaties in Goirle. Voor het gemeentehuis vindt de onthulling van het standbeeld plaats, het feest en de huldiging zelf is op het Kloosterplein.

De onthulling van het beeld op het Oranjeplein is op zaterdag 21 mei rond 15.30 uur. Dat zal live worden uitgezonden op schermen op het Kloosterplein, waar Wüst daarna naartoe gaat. Of het de bedoeling is dat Goirlenaren ook kunnen kijken bij de onthulling van het beeld zelf of dat van hen verwacht dat ze met zijn allen op 400 meter verderop op een ander plein blijven wachten is niet duidelijk: de gemeente Goirle is afgelopen dagen niet bereikbaar voor vragen over het programma.

Wüst zal na de onthulling in elk geval via de Hovel naar het podium op het Kloosterplein gaan. Daar wordt de succesvolste Nederlander op de Olympische Spelen ooit gehuldigd rond 16:15 uur. Het feest daar begint al een stuk eerder met live-muziek. Wie er gaat optreden vanaf 14.00 uur, is niet bekend gemaakt.

Sportevenement voor kinderen

Naast de huldiging en de onthulling van het beeld in het centrum is er ook nog een sportevenement voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar op het terrein van voetbalvereniging GSBW. Ook daar zal Wüst zich even laten zien: ze opent de dag. Kinderen kunnen onder meer deelnemen aan een voetbal clinic, fietsen en steppen over een pumptrackbaan, basketballen, mountainbiken door de Regte Heide en klimmen. Daar duurt het programma van 14.00 tot 16.30 uur.

Wüst, geboren in Goirle, veroverde als eerste sporter op vijf achtereenvolgende winterspelen een gouden medaille. In totaal heeft ze dertien olympische medailles veroverd in haar carrière. Na de spelen van 2018 kondigde burgemeester Mark van Stappershoef al aan dat de sportvrouw een standbeeld zou krijgen in het dorp. Onder meer door corona is dat drie meter hoge beeld echter nooit onthuld en ligt het alweer twee jaar in een magazijn.