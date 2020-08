Goirle inventariseert waardevolle bomen in tuinen van bewoners

GOIRLE/RIEL - Alle monumentale en waardevolle tuinen in Goirle worden in opdracht van B en W in kaart gebracht. Het laatste deel van het project: die in voor- en achtertuinen van Goirlese burgers. Die hoeven daarbij niet te vrezen dat er pottenkijkers door hun tuinen wandelen.

De gemeente Goirle gaat waardevolle bomen die bij burgers in tuinen staan in kaart brengen. De inventarisatie daarvan is uitbesteed aan een extern bureau, maar ook het Biodiversiteitsteam Goirle en Riel gaat gegevens aandragen. Inwoners krijgen geen pottenkijkers in hun tuin, het onderzoek geschiedt vanaf de openbare weg en vanuit de lucht.

Historisch

De monumentale en andere waardevolle bomen die in de openbare ruimte staan en dus in eigendom zijn van de gemeente, zijn al in kaart gebracht. Omdat een nieuwe omgevingswet in de maak is, met daaropvolgend een nieuw kapbeleid, vinden B. en W. het de tijd rijp om een uitputtend overzicht te maken van alle waardevolle bomen in de bebouwde kommen van Goirle en Riel. Volgens wethouder Liselotte Franssen zal worden gekeken naar beschermde bomen in tuinen, maar ook naar bomen met een historische waarde.

,,We zijn een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Daarvoor willen we weten wat voor bomen we in de gemeente hebben.” Ook type bomen waarvan er weinig in de gemeente staan worden genoteerd. Franssen: ,,Het is natuurlijk ook mogelijk dat inwoners zelf contact met ons opnemen als ze een bijzondere boom in de tuin hebben staan.”

Kapbeleid

Voor het onderzoek is 10.000 euro beschikbaar, dat geldt was al gereserveerd. Een volgende stap is dat het kapbeleid in Goirle wordt gemoderniseerd, al staat het formeel los van de inventarisatie. De gemeente Oisterwijk heeft het onderzoek al eerder laten uitvoeren

Overigens hebben B. en W. wel grote zorgen over de kosten van de invoering van de nieuwe omgevingswet. Dat is een landelijke verplichting voor alle gemeenten in het land. Volgens wethouder Franssen lopen de kosten van de invoering hoog op.

Hoge kosten

Dat heeft vooral te maken met de ICT, aanschaf van programma's en de invoer van gegevens. Dat nieuwe systeem moet het voor burgers op termijn gemakkelijk maken, voor de gemeente zijn de kosten hoog. De precieze hoogte daarvan is nu nog niet bekend.

Noordoostpolder

Om die reden stellen B en W de raad voor om een motie te steunen die is opgesteld door de gemeente Noordoostpolder. Deze motie waarin de zorg over de invoering van de wet aan het Rijk wordt kenbaar gemaakt zal op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die is in september, worden behandeld.