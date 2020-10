Goirle maakt kaart met locaties waar mogelijk explosieven uit Tweede Oorlog in de grond zitten

GOIRLE - De gemeente Goirle heeft geïnventariseerd waar mogelijk explosieven in de grond zitten. Dat is vooral in de buurt van vliegveld Gilze-Rijen en het schijnvliegveld De Kiek.

Met het maken van een risicokaart heeft de gemeente Goirle in beeld gebracht waar mogelijk niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. Onder meer bij De Kiek. Daarmee willen burgemeester en wethouders de veiligheid vergroten en bereiken dat burgers en bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten op de hoogte zijn van mogelijke restanten van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Artillerievuur

Tijdens de oorlog zijn met name schijnvliegveld De Kiek en vliegveld Gilze-Rijen gebombardeerd. Omdat de vliegtuigen met regelmaat hun doelen misten, zijn explosieven in de gemeente Goirle terechtgekomen. Tijdens de opmars van de geallieerden in 1944 is hevig gevochten rond de Turnhoutsebaan. Bovendien is de gemeente dagenlang beschoten met artillerievuur. Daardoor is het mogelijk dat op diverse locaties in de gemeente restanten van explosieven als vliegtuigbommen, granaten en mijnen worden aangetroffen.

Het in kaart brengen van mogelijke explosieven wordt door gemeenten serieus genomen, ook in relatie tot de arbeidsomstandighedenwet. Goirle werkte voor het onderzoek samen met REASeuro uit Riel. Die deed historisch onderzoek waarbij is geïnventariseerd waar in theorie explosieven in de grond kunnen zitten. Dat is vergeleken met de resultaten van graafwerkzaamheden na de oorlog en de daar aangetroffen munitie.

Kans op ontploffing klein

De kans op spontaan ontploffen is klein, maar ondeskundig handelen kan grote schade aanrichten, zo concluderen B en W. Afhankelijk van de diepte en het kaliber kan de schade in de meest ernstige situatie op kilometers afstand merkbaar zijn.

Bij het opsporen van niet-gesprongen explosieven kiest de gemeente Goirle voor een reactief beleid. Dat betekent dat pas wordt opgespoord en geruimd indien dit voor een ontwikkelingsproject noodzakelijk is. Iedereen die wil bouwen kan in de gemeente kosteloos gebruik maken van de risicokaart. Bij afwijkende agrarische werkzaamheden als diepploegen of aanleggen van drainage zal de gemeente de aanvrager informeren over de mogelijke gevaren.

Magneetvissen

Het hobbymatig op zoek gaan naar metaalresten door middel van magneetvissen en metaaldetectoren kan tot risico's leiden. De gemeente wil dit niet verbieden omdat een verbod moeilijk is te handhaven. Wel zal de gemeente bewoners met enige regelmaat informeren over de gevaren van magneetvissen.