Goirle praat toch met burgers over muziekonderwijs

Kamelenra­ce (met spatscher­men) komt naar kermis in Tilburg, maar ook de turbopolyp, hoge zweef en meer

17:44 Woe 8 juli: Of ‘ie blij is? ,,Tuurlijk”, zegt kamelenrace-exploitant William Brunselaar. Hij staat dit jaar tegen alle verwachting in op de kermis in Tilburg. ,,Het hartje gaat weer open.” Naast de kamelenrace staan er nog zo’n 50 attracties: van draaimolen, turbopolyp, poffertjeskraam tot hoge zweefmolen.