Goirle: schadevergoeding voor antenne die te dicht bij woning staat

VIDEO Ieder z'n eigen douche bevalt prima op camping De Rozephoeve: ‘We gaan hier de hele zomer mee door’

17:56 OISTERWIJK - ‘Tom Poes, verzin een list!’ Die opdracht in coronatijd hebben Bart en Suzanne Claassen op hun minicamping in Oisterwijk tot een goed eind gebracht. De Rozephoeve was de hele maand juni al volgeboekt, toen de recreatiesector nog met coronavoorschriften te kampen had.