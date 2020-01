Goirle vraagt Rijk bijdrage voor veilig maken van schijnvliegveld De Kiek

Het schijnvliegveld dat dateert uit de Tweede Wereldoorlog is onlangs door ‘De Vrienden van De Kiek’ in ere hersteld. In een eerste fase is onderzoek gedaan naar niet ontplofte explosieven, zegt wethouder Johan Swaans. ,,Daarbij is een bovenlaag van zo'n veertig centimeter geruimd. Het bleek dat in een diepere laag ook verstoring aanwezig was. Vervolgens is in de tweede fase een diepere laag schoongemaakt.”