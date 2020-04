Goirle wacht pijnlijke keuzes, mes gaat in de uitgaven

Reekalfje op Regte Heide doodgebe­ten door loslopende hond: ‘Risico is flinke bekeuring en strafblad’

19:32 GOIRLE - Op de Regte Heide in Goirle is woensdag een reekalfje doodgebeten door een loslopende hond. Dit terwijl politie en boswachters hebben aangegeven snel boetes uit te delen als er honden los lopen in een natuurgebied.