Goirle wil relatie met eigenaren De Hovel herstellen en steekt hand in eigen boezem

10 maanden cel in voor binnendrin­gen slapende vrouw in Polenpand Tilburg

15:08 BREDA/TILBURG - Een straf van tien maanden onvoorwaardelijk is opgelegd aan een 35-jarige Pool wegens seksuele handelingen met een vrouw die net was gaan slapen. De rechtbank in Breda oordeelt hem schuldig aan het met zijn vingers binnendringen van het lichaam van het slachtoffer terwijl zij bij verminderd bewustzijn was.