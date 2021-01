Goirle wil schrijnende gevallen onder woningzoekers in beeld krijgen

Stephan (45) loopt hard door alle straten van gemeente Tilburg: ‘Ik zocht een uitdaging’

10 januari TILBURG - Stephan van Berkel (45) heeft zichzelf een bijzonder doel gesteld. Een missie die even simpel als uitdagend is, hardlopen door alle straten van de gemeente Tilburg. Dat zijn er 2680 in totaal, en daar is Biezenmortel dan nog niet eens in meegeteld. Hoeveel kilometer dat in totaal gaat zijn? Geen idee, zegt de fanatieke hardloper, die vooraf evenmin weet hoe lang hij er over gaat doen. ,,Ik heb mezelf ook geen tijdslimiet gesteld, ik wil gewoon alle straten van de gemeente Tilburg hebben gelopen.”