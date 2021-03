Goirle wil woning sluiten na vondst hennepgruis

Eind november vorig jaar vallen handhavers een garage binnen na anonieme meldingen over een sterke hennepgeur en dat er om de paar weken wiet gebracht wordt. Ze ruiken die geur in de ruimte en de bewoonster geeft toe af en toe een jointje te roken. Dat doet ze als haar wietolie op is die ze vanwege gezondheidsklachten medicinaal gebruikt. De garage is haar ‘eigen hokske’ dat ze min of meer als woonkamer heeft ingericht en ze vertoeft er graag.