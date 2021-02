Goirle wordt niet onder curatele gesteld, de provincie is akkoord met de begroting

Waarom ze vanuit Utrecht laptops gingen stelen bij het Mill Hill in Goirle, dat weten de drie verdachten niet

2 februari GOIRLE/BREDA - Waarom ze vanuit Utrecht helemaal naar Goirle zijn gereden om daar in te breken in het Mill Hill College, dat kunnen de drie verdachten niet zeggen. Of ze willen het niet zeggen. Geld was de drijfveer voor twee van hen, de andere zegt onder druk te zijn gezet. Alledrie zijn het bekenden van justitie. De belangrijkste vraag voor het openbaar ministerie vandaag bij de politierechter is aan de jonge mannen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het stelen stopt?