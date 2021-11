Goirle zet 24.000ste inwoner Luca meteen aan het werk

,,Blij dat ik weer terug ben in Goirle”, aldus een oprechte Mike van Strien. Hij werd er geboren en op zijn achtste verhuisde hij met zijn ouders naar Tilburg. ,,Na wat omzwervingen, uitgaan en veel onregelmatig werk in de horeca is het tijd voor rust en goede voorzieningen”, gaf hij enkele redenen om naar zijn geboorteplaats te verhuizen. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn vrouw Anouk en zoon Luca. Op 2 oktober verlieten ze Tilburg en betrokken hun woning in de Burgemeester Philipsenstraat. Uiteraard ging daar de inschrijving in de gemeente aan vooraf en die van Luca eindigde op drie nullen.

Timmer- en schroefwerk

Zaterdag werd dat door de gemeente onderstreept op Heemerf de Schutsboom met taart, veel woorden van burgemeester Mark van Stappershoef en het nodige timmer- en schroefwerk door de Van Striens. Op het erf waar de geschiedenis van de gemeente zichtbaar is, staat nu een mooie picknicktafel als teken van ‘verbinding’. Overigens waren de woorden van Van Stappershoef aan Luca niet zo besteed. Hij vermaakte zich opperbest tussen het volwassen gehoor en stal de show toen een camera op hem werd gericht. Even later pakte hij samen met zijn vader het schroef- en timmerwerk met verve op.

‘Timmerkoffer’

Dat de vaardige handen van vader Mike het koperen naamplaatje met minuscule schroefjes als aandenken op de tafel schroefden, vond Luca prachtig. Een soortgelijk, wat kleiner, plaatje vond zijn weg naar de ‘timmerkoffer’, die hij eerder in de week als blijk van welkom had gekregen van de burgemeester. Het gereedschap daarin vroeg wel wat aanvulling van professioneel schroefmateriaal van de vrijwilligers van het Heemerf.

Laatste mijlpaal

Van Stappershoef stond na zijn demografische schets van Goirle te genieten van het tafereel. Hij gaf aan dat de laatste mijlpaal, 23.000 inwoners, in 2013 was. ,,Vijfduizend inwoners had Goirle in 1928, tienduizend in 1963 en negentienduizend in 1990. Met de Bakertand en de Zuidrand in ontwikkeling en wat kleine inbreidingen, kunnen we binnen afzienbare tijd een toename van enkele duizenden inwoners verwachten.”

Voor Luca schetste Van Stappershoef nog wat kansen, naast de verbinding aan de picknicktafel, de scholen en uiteraard de verenigingen: ,,Misschien wel de jeugdgemeenteraad ...”