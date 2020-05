Goirle zet de deur wagenwijd open voor gierzwaluwen

Ideale logees

,,Er zijn maar weinig plekken waar de gierzwaluw neerstrijkt", legt Maarten de Bruin, projectleider van Natuur in het Dorp, uit. ,,De vogels leven hier in een kleine kolonie, zijn beschermd en maken alleen gebruik van de kasten om te broeden."

De huiseigenaren hoeven volgens De Bruin niet bang te zijn dat de gevel flink wordt ondergepoept. Gierzwaluwen zijn de ideale 'logees'. ,,Ze leven in de lucht, dus van overlast door vogelpoep heeft de gastheer of -vrouw geen last. Bovendien laten de vogels hun nestkast na het broeden netjes achter."

Terwijl Emmastraatbewoner Sander Bertens de ladder vasthoudt, die Victor Retel Helmrich van stichting biodiversiteit Goirle en Riel bestijgt, zegt hij enthousiast te zijn over het project: ,,Waarom ik heb meegedaan? Waarom niet? Zo'n project is goed voor de natuur, goed voor de leefomgeving van de vogels."

25.000 kandidaat-huizen

De projectgroep Natuur in het Dorp heeft in 26 Brabantse gemeenten met minder dan 25.000 inwoners in bij gierzwaluw passende wijken brochures verspreid. Inwoners van de omgeving Aabeekstraat en Thomas van Diessenstraat in Goirle en het Oranjeplein in Riel ontvingen enkele weken deze brochure in de bus. ,,Prima score hier", klinkt Franssen tevreden.