Goirle zet geen bordje meer neer waar laadpaal komt, want dan maken mensen bezwaar

Loon op Zand heet 70-plus­sers weer welkom op stembureau: coronasitu­a­tie nu ‘totaal anders’

KAATSHEUVEL - 70-plussers in Loon op Zand zijn in maart gewoon weer welkom als vrijwilliger op het stembureau. Bij de verkiezingen vorig jaar werden senioren nog geweerd vanwege ‘coronagevaar', maar volgens burgemeester Hanne van Aart is dat niet meer nodig.

12 januari