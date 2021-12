Goirlenaar Franck Horio ontvangt Britse erepenning

Martin van Riel wil ‘nog groter, langer en zwaarder’

TILBURG - Wie in Tilburg of omgeving een gele hijskraan of vrachtwagen voorbij ziet komen, weet dat M.J. van Riel aan het werk is. Het familiebedrijf in optima forma bestaat inmiddels 75 jaar. De toekomstplannen zijn ambitieus.

1 december