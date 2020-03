Goirles stel gestrand in Marakkech: ‘wanneer zien we de kinderen weer?’

Hoe de snelheid van de corona-virus je kan overvallen: Sylvain en Naomi de Kovel hebben het aan den lijve ondervonden. Sinds donderdag jongstleden verblijft het Goirlese stel voor een korte vakantie in Marakkech, maar de lol raakte er al snel vanaf. Vanwege het coronavirus besloot het Noord-Afrikaanse land om alle vluchten naar een aantal landen in Europa voor onbepaalde tijd te schrappen. Zaterdag kregen ze bericht van Transavia dat hun terugvlucht op maandag was geannuleerd.



,,Die kwam neer op een dikke middelvinger. ‘Vervelend voor u, bellen heeft geen zin, want alle lijnen zijn bezet, u krijgt uw geld terug’: daarmee moesten we het doen", zegt Sylvain. Omboeken lukte niet, omdat veelreiziger De Kovel de trip met loyaliteispunten had betaald. ,,Ondertussen moesten we toezien hoe er wel degelijk nog vluchten van Transavia naar Nederland gingen.” Een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Rabat bood ook geen soelaas. ,,Ze wisten niks, konden niks zeggen, we moesten het zelf maar uitzoeken."