Goirlese scholieren krijgen toch boekje van Sjors Sportief. Ook in Hilvarenbeek

Goirle/Hilvarenbeek - Het boekje Sjors Sportief leek in Goirle te verdwijnen. De gemeente heeft er geen geld voor over. De plaatselijke verenigingen wel. Ook Hilvarenbeek doet weer mee.

Het 68 pagina's tellende boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief wordt dit jaar toch op basisscholen in Goirle en Riel verspreid. Dat zegt initiatiefnemer Gijs van der Lee. Het boekje staat vol met informatie over sportverenigingen en culturele activiteiten in de gemeente en biedt tips over proeflessen. Hilvarenbeek doet voor het tweede jaar op rij mee en overhandigt het eerste boekje op Basisschool de Driehoek in Hilvarenbeek.

Sjors Sportief wordt al acht jaar in Goirle verspreid. Het boekje verscheen voor het eerst in Goirle, Landerd en Graven, inmiddels al in 126 gemeenten, met toegesneden informatie over verenigingen in die dorpen. Dit jaar besloot de gemeente Goirle om geen geld beschikbaar te stellen, het gaat daar financieel niet voor de wind.

Het voorstel van Van der Lee om het boekje tijdelijk gratis aan te bieden is afgewezen omdat de gemeente Goirle verwacht in de nabije toekomst ook geen geld te hebben voor Sjors Sportief. De gemeente ziet de Goirle Gids als alternatief.

Nadat Gijs van der Lee verenigingen in Goirle informeerde over het stoppen van Sjors Sportief is hij overstelpt met mails. ,,Verenigingen gaven aan dat het boekje altijd veel nieuwe leden oplevert. Dit jaar geven wij Sjors Sportief gratis uit. De verenigingen gaan op zoek naar middelen zodat het boekje ook de komende jaren kan verschijnen. Ook netwerkclubs hebben interesse getoond.”

Het uitgeven van het boekje kost om en nabij 5.000 euro. De kans is groot dat het boekje de komende vijf jaar weer onder zo’n 2.300 scholieren wordt verspreid. Het bulletin wordt in Goirle rond de herfstvakantie op scholen uitgedeeld.

Ook in Hilvarenbeek dragen verenigingen zelf via de Sportraad bij aan het verspreiden van Sjors Sportief, een deel wordt gefinancierd door de gemeente. Vorig jaar leverde dat de clubs meer dan vijfhonderd aanmeldingen op. Alle klassen van alle basisscholen, en het gaat dan om zo'n vijftienhonderd kinderen, krijgen over enkele weken de mascotte van Sjors Sportief op bezoek.