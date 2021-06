Goirlese tweeling moet zonder eigen publiek naar Tokio: ‘We zouden met de hele familie gaan’

Uren wachten in rij bij Oisterwijk­se teststraat om vanavond te kunnen stappen in Tilburg

25 juni OISTERWIJK - Nu testen om vanavond voor het eerst weer te kunnen stappen in Tilburg. Het Testen voor Toegang gaat in Oisterwijk niet van een leien dakje. Jongeren moeten er uren in de rij staan.