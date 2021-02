Goirlese wethouder Piet Poos legt functie neer, nog niet hersteld van besmetting coronavirus

Tilburgs duo Kees en Kuuk lanceert ‘De Afgrond’. De release was iets te vroeg, het genre zelfbe­dacht

29 januari TILBURG - Kees en Kuuk, oftewel Sanne Tuinder en Sophie Kerkhof willen het land veroveren met hun ‘poëtische liedkunst’, een genre wat eigenlijk niet bestaat. Het eerste stapje is gezet want hun eerste nummer ‘De Afgrond’ staat vanaf vandaag online. ,,We zijn nog heel groen als het gaat om nummers uitbrengen, we zijn gestrest maar zijn ook erg enthousiast”.