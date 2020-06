Goirlese woonwijk Bakertand allerminst gelopen race

Bakertand wordt gebouwd in de nabijheid van de A58. De grond was in eigendom van Tilburg, maar kwam na een grenscorrectie bij Goirle. Daarbij is afgesproken dat Bakertand BV (lees Tilburg) een nieuwe wijk realiseert. In eerste instantie is gekozen voor 420 huizen, maar omdat de kosten voor het uitkopen van gasbedrijf Primagaz hoger uitvallen is dat aantal verhoogd met 45 woningen. Dat is optie 1 (465 huizen).