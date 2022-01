Gon Boers van HOI Werkt maakt plaats voor een nieuwe lijsttrekker: Ko Hamelink

VVD Hilvaren­beek zet kandidaat-wethouder Ronald Blok op nummer 1

HILVARENBEEK - Ronald Blok is en blijft de nummer 1 op de lijst van de VVD in HIlvarenbeek. Richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart is hij lijsttrekker én kandidaat-wethouder namens zijn partij. Blok wordt geflankeerd door Wil Vennix, die nu al in de gemeenteraad zit en nieuw is Chantalle Reijrink uit Diessen op plek 3. In totaal staan er 24 liberalen op de kieslijst.

11 januari