Goochelaar Quintus over wisseltruc van winkeldieven: ‘Slim, maar technisch onvoldoende’

Bronzen beeld Ireen Wüst wordt drie meter hoog, Iris Le Rütte boetseert het kunstwerk

17:15 GOIRLE - Kunstenares Iris Le Rütte maakt het bronzen beeld van schaatster Ireen Wüst. Het kunstwerk van bijna drie meter hoog wordt in mei onthuld in Goirle. De exacte plek is nog geheim.