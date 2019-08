Gorp bij Hilvarenbeek verandert in sprookjesbos tijdens Kindervakantieweek

Tilburgse drukkerij Gianotten bestaat 100 jaar

16:38 TILBURG - Gianotten Printed Media bestaat maandag 19 augustus op de kop af honderd jaar. Op die dag in 1919 begon Hendricus Gianotten, afstammeling van een Italiaanse voerman, een kleine drukkerij boven zijn keuken. Oorspronkelijk zat het familiebedrijf aan de Besterd in Tilburg, maar sinds 1922 is het gevestigd aan de Bredaseweg. Inmiddels zijn er vijftig medewerkers in dienst en is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste zelfstandige offset drukkerij van Zuid-Nederland.