Goud voor Skippy: vriend draagt Duitse prijs op aan verdronken ‘freak brother’ uit Tilburg

Publiek rockt op Pasar Mundial in Tilburgse Koepelhal

15:48 TILBURG - Het recept voor Pasar Mundial, dat afgelopen zaterdag en zondag in de Koepelhal in Tilburg werd gehouden, is vrij overzichtelijk: je scharrelt wat nazaten van de Blue Diamonds op, vraagt Indonesische cateraars of ze deelnemen, en je huurt een locatie.