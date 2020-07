Gouden greep: handige mondkapjes-jongens en een moeder met smetvrees

Het idee an sich is perfect: mondkapjes verkopen op een plek waar veel reizigers die zijn vergeten. Maar alles staat of valt met vertrouwen en dat was er in het begin nog niet echt. Niet bij de gemeente en niet bij de reizigers.



Eerst moesten ze acht weken wachten op een vergunning van de gemeente. Daar sprongen de seinen niet meteen vol op groen. ,,We zijn twee jonge gasten die vanuit het niets met zo'n idee aankloppen. Dus stonden we hier eerst twee weken op proef. Nu zijn ze aardig tevreden. De reizigers hadden die eerste weken zoiets van 'mogen we die wel bij jullie kopen? Is dat veilig?'"