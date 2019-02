Gouden speld van gemeente Tilburg voor André van den Hoek

Drie woningen Sibellius­straat Tilburg onbewoon­baar na brand

17:42 TILBURG - Drie woningen in de Sibelliusstraat in Tilburg Noord zijn onbewoonbaar verklaard na de brand die donderdagavond in een van de huizen woedde. Dat laat verhuurder WonenBreburg weten. Voor de bewoners van de drie huizen, die nu nog in een hotel verblijven, wordt vervangende woonruimte gezocht.