Goudkoorts aan de Piushaven, hoe de huizenprijzen er over de kop vlogen: ‘Binnen zes jaar was mijn appartement twee ton meer waard’

'Hadden we tien jaar geleden maar een huis in de Piushaven gekocht.' Hadden we maar, oh hadden we maar.... Zo wordt er vaak gemijmerd over huizen in de Piushaven. In amper tien jaar vlogen de prijzen er door het dak.



Een ex-havenbewoner vertelt hoe hij zijn woning aan de waterkant na vijf jaar voor 100.000 euro extra verkocht. Een ander hoe de waarde van haar appartement aan de havenkom die zes jaar dat ze er woonde met 210.000 euro steeg.



Absurde prijzen natuurlijk, maar in de Piushaven kijken ze nergens meer van op.