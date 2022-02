Graf van eerste openlijk lesbisch stel in Tilburg wordt definitief monument

Geef de gierzwaluw een neststeen, en je scoort in Tilburg punten

TILBURG - Metsel een paar neststenen voor de gierzwaluw in, en je scoort als bouwer punten. In Tilburg is dat voortaan letterlijk zo: de gemeente voert voor nieuwbouw en renovatie een puntensysteem in dat dieren en planten een steuntje in de rug geeft.

4 februari