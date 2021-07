Graffiti-kunstwerk moet van de muur, oudere bewoners balen: ‘Dit mag niet verloren gaan’

Slachtof­fer van eergerela­teerd geweld: ‘Ik wilde weg, maar wist dat hij me niet zou laten gaan’

17 juli TILBURG - Het begon zo mooi. Ze leren elkaar kennen via internet, krijgen een relatie en een kind. Maar gaandeweg gaat het fout. Ze doet het in zijn ogen nooit goed, is een slechte moeder. Zij vlucht uit huis, hij meent dat zijn eer geschonden is.