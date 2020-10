‘Grapperhaus-foto’ van Brabantse Forum-gedeputeerde Peter Smit duikt op

Holmén na nieuwe nederlaag Willem II: ‘We zijn nog steeds een goed team’

17 oktober Willem II-aanvoerder Sebastian Holmén was na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen FC Twente zeer teleurgesteld over het resultaat. De Zweed kreeg zelf een kans om te scoren, maar zag ook dat zijn ploeg zelf FC Twente aan de voorsprong hielp. ,,De goals geven we te makkelijk weg. Dat is een ding van het begin van dit seizoen. De tegenstander scoort te makkelijk.”