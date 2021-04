Grashoff en Van der Pol geïnstalleerd als wethouders in Tilburg, ‘We gaan de schouders eronder zetten’

78 schoten op doel, één treffer; einde oefening voor Trappers

9:42 De goalie van Herner EV, Björn Linda, dreef Trappers ook zondag weer tot wanhoop. Wat de Tilburgers ook probeerden, telkens was hij een sta-in-de-weg. Niet scoren is niet winnen. En het seizoen is zo wel heel vroeg klaar voor Trappers.