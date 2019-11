Gratis af te halen: vuilnis, bergen vuilnis op het Vreedeplein

,,Alle snoeppapiertjes, blikjes, flesjes en peuken zijn in feite nog steeds eigendom van de vervuiler”, zegt Marc Meeuwis van Ticket to Tilburg, één van de bij de actie aangesloten partijen. ,,Een vervuiler die de stad opzadelt met troep. En door iets weg te gooien verdwijnt het niet, het wordt juist onderdeel van een groter probleem. Een probleem dat we midden op het Pieter Vreedeplein zichtbaar maken.”



De glazen container is een vervolg op een actie die de afgelopen dagen in de binnenstad plaatsvond. Winkeliers, horeca, bewoners, vastgoedbeheerders en scholen werd gevraagd om een bezem, prikstok, vuilniszak of sopdoek ter hand te nemen. En dat stad iets schoner te maken. Ondertussen is er ook een postercampagne.