Gratis geld voor plannen die Tilburg toffer maken

Mocht het idee voor een pitch night bekend klinken: Tilburg had de afgelopen jaren een soortgelijke avond. Die werd in het leven geroepen door de lokale Awesome Foundation. Die stichting loofde maandelijks 1000 euro uit voor het leukste idee in stad. Dat leverde leuke projecten op. Zo kreeg De Jaozeetie! er een duwtje in de rug, werd de straatdrukkerij er geboren, liggen er door de Awesome Foundation nu grappige tegels in de stad, zijn we een muurschildering rijker én werd de start van de Pakje Kunst-automaat gefinancieerd.



Maar de Awesome Foundation is ter ziele. Waarom? ,,We kunnen niet precies de vinger op de zere plek leggen”, zegt Thomas Michielsen van de Foundation. ,,Er was toch een drempel om met pitches te komen. Maar we kijken er heel positief op terug, er zijn toch negen ideeën die we met 1000 euro hebben kunnen steunen.”