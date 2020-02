Greep uit de kassa van winkel in Tilburg, daders op de vlucht

Tilburgse familie­band strijdt voor de titel 'Muzikaal­ste familie van Nederland'

20:24 TILBURG - Samen met drie andere families is The Djays finalist in het tweede seizoen van The Voice Family. De Tilburgse familieband werkt hard om de muzikaalste familie van Nederland te worden. The Djays bestaat uit de broertjes Djay Djay (13) en Djaygo (11), hun ouders Henry en Cindy van Helvoirt, tante Djamila Santi en oom Roberto de Preter.