Gretig publiek los op Tilburgs Beachy-festival: ‘Eindelijk is die anderhalve meter opgerot’

,,Man, ik hou van je outfit.” En even later iemand anders: ,,Complimenten gast.” Tomasz Goik - gehuld in een trainingspak vol gele, bezonnebrilde badeenden - was eigenlijk net aan het vertellen waarom het zo fijn was om weer op een ‘bijna normaal’ festival te staan. Maar dat moet dan wel tussen de liefdevolle en vluchtige gesprekjes met vreemden door.



Het festival op het Tilburgse stadsstrand Beachy is in volle gang. De eerste dag dat er weer met meer dan 750 man samen gefeest kan worden. En beter nog voor het festivalminnende publiek: de anderhalve meter afstand is eraf. ,,Eindelijk”, zegt Goik, een Pool die in Tilburg woont. ,,Je kon afgelopen maanden wel uit voor een drankje of een zittend feest, maar ik moet dansen. Met veel mensen om me heen. Dat gevoel van 'samen’, weet je?”