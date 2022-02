Groen en oranje en blauw en geel

Maar godnondeju, het is wel dubbel allemaal. Een eindje verderop is een oorlog uitgebroken, worden steden gebombardeerd, rijden tanks over auto’s heen, en dan gaan wij een beetje sanseveria’s voor het raam staan lopen te zitten te zetten. Alsof er niks aan de hand is. En nou weet ik ook wel dat we hier weinig kunnen doen. En dat we in het verleden wel vaker door oorlogen heen gefeest hebben, toen die iets verder van ons bed waren. Maar dit voelt toch anders. Dit voelt dichterbij. En dat wordt ook nog eens versterkt door de kleuren van de Oekraïense vlag. Blauw en geel. De kleuren van Tilburg. Niet van Kruikenstad, natuurlijk. Dat weet ik. Maar wel van het Knollevretersgat, om maar wat te noemen. En van de Ballefrutters. Het Kaaiengat. Het Dringersgat. En van ons, 360 dagen per jaar. Maar niet nu.