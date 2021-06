Groen licht voor de Efteling: pretpark mag uitbreiden en zeven miljoen bezoekers ontvangen

video Vier personen aangehou­den in onderzoek explosies Poolse supermark­ten in onder andere Tilburg en Hees­wijk-Din­ther

1 juni TILBURG/HEESWIJK-DINTHER - De politie heeft vier personen aangehouden in het onderzoek naar vijf explosies bij Poolse supermarkten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De explosies vonden plaats bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk, in december 2020 en januari 2021.