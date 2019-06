Groen licht voor fusie van corporaties TBV Wonen en ‘t Heem

Automobi­list (25) met 105 kilometer per uur door binnenstad Tilburg

10:47 TILBURG - Een 25-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt toen hij met een snelheid van 105 kilometer per uur over de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg reed. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Nog geen twee weken geleden was hij al bekeurd toen hij met een motorscooter met 90 kilometer per uur over de Spoorlaan reed in Tilburg. Dat meldt de politie.