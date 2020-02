Groen licht voor honden- en kattenpension Looienhoek Riel

UPDATE Tilburg gaat verrotte populieren bij Factorium omzagen na stormscha­de, ultieme poging tot behoud stammen

17:33 TILBURG - De gemeente Tilburg laat nog voor het weekeinde de kettingzaag zetten in twee Italiaanse populieren die in het Vrijheidspark bij Factorium staan. De bomen zijn van binnen rot, zo is vastgesteld. Maar Bram van Beurden van stichting Stadsbomen probeert het stadsbestuur te bewegen in ieder geval de stammen nog te laten staan. Dat is kansrijk.