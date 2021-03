Groen licht voor landbouwverkeer in Hilvarenbeek, maar niet zonder slag of stoot

HILVARENBEEK - De route is bekend en het college van B en W in Hilvarenbeek mag verder bouwen aan een oplossing om het landbouwverkeer uit het centrum en de woonwijken te weren. Uiteindelijk zette de kersverse coalitie het sein op groen.

Een hele rits aan insprekers vertelde de gemeenteraad donderdagavond waarom het wel of niet verstandig is om op de ingeslagen weg verder te gaan. Verdeeld in vier zogenoemde kwadranten, of delen, moet een soort van rondweg om de kern Hilvarenbeek worden gelegd. Bewoners rond het Groot Loo willen ter elfder uur een andere route inbrengen. Daar staat tegenover dat mensen in de Wouwerstraat en aan de Lange Akker met smart zitten te wachten op een oplossing om de veiligheid te verbeteren. In de Wouwerstraat hebben de huizen letterlijk te lijden van het zware verkeer dat daar door de straten dendert.

Chaos lijkt compleet

Verder lijken niet alle toekomstige gebruikers overtuigd dat de rondweg wel goed wordt ingericht. Zo was ondernemer Joop Bosmans beledigd dat zijn inbreng in een vorige vergadering door fractiewoordvoerder Gon Boers (HOI Werkt) was gekwalificeerd als ‘de loonwerkers hebben het weer eens verknald'. Daar zat frustratie achter, zo gaf Boers toe. Want tel daar ook nog bij op dat er behoorlijk wat omwonenden klagen dat ze niet zijn gekend in het uitstippelen van de routes, en de chaos lijkt compleet.

Mirjam Lammers had het allemaal met lede ogen aangezien, zo vertelde ze donderdagavond. Zij zit als vrijwilliger in de stuurgroep landbouwverkeer en is al jaren met meerdere betrokkenen bezig om de plannen uit te werken. ,,Alle deelnemers aan dit project hebben met elkaar keihard gewerkt.” En iedereen is welkom om mee te praten, wilde ze ook meegeven.

Quote We moeten nu niet stilstaan, maar de volgende stap zetten om dorp verkeers­vei­lig te maken Tycho Holleman, VVD

,,We moeten nu niet stilstaan, maar de volgende stap zetten om dorp verkeersveilig te maken", zei Tycho Holleman (VVD). Het CDA vindt dat het college nu moet doorpakken, maar zegt ook dat ‘snel draagvlak moet worden gezocht', aldus Jan van de Wouw. Die ook liet weten dat de financiën nog wel goed moeten worden bekeken.

De Gemeenschapslijst en LEV probeerden samen om het proces een stapje terug te zetten. ,,Waarom niet een pas op de plaats maken om kwaliteit en draagvlak te bewerkstelligen. Voordat we tonnen hebben uitgegeven: bezint eer ge begint”, bepleitte Silvia Bloemsma (LEV).

HOI Werkt wil echter ‘duidelijkheid voor iedereen'. En dus doorzetten. Boers: ,,De oplossing voor het landbouwverkeer komt in zicht. We nodigen iedereen uit om mee te denken, maar we hopen wel dat alle partijen naar het algemeen belang willen kijken en niet alleen naar het eigen belang.”

Enkele zandpaden moeten nu (semi-) worden verhard. Het doel is ook om die aan te sluiten op de betonbaan langs de N269. Zover is het nog lang niet. Eerst moet nu met de omgeving over alle details worden gesproken. En moet het kostenplaatje worden uitgewerkt.