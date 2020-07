Groen licht voor Landgoed Leijvennen in Riel

Circusfes­ti­val Circolo gaat door: extra grote tenten met hoge tribunes

15:30 TILBURG - Ondanks beperkingen door de coronamaatregelen gaat festival Circolo in oktober door. In het Leijpark in Tilburg komen vier grote tenten met hoge tribunes zodat bezoekers met genoeg afstand tot elkaar de circusvoorstellingen kunnen zien. Het thema is: gevaar en stunts. Eén van de groepen die optreedt is Familiair Faces. De acrobaten zijn opgeleid op de circusacademie in Tilburg.